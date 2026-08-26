VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

TRECASTELLI (AN) – INCENDIO AUTOVETTURA E STERPAGLIE -I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 15:00 in via del Bosco per l’incendio di un’autovettura e delle sterpaglie adiacenti la sede stradale.

La squadra di Senigallia, intervenuta con un’autobotte, ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area. Non si registrano persone ferite.

Dal Comando di Ancona

MAIOLATI SPONTINI (AN) – PARTI PERICOLANTI – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, poco dopo le ore 07:00, presso una struttura sanitaria per la presenza di lettere pericolanti sull’insegna della struttura.

La squadra di Jesi, intervenuta con autoscala, ha provveduto alla rimozione della lettera distaccata e alla messa in sicurezza dell’insegna.

Dal Comando di Ancona