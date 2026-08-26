giovedì, Agosto 27, 2026
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Auto elettriche e bombole di gas nel magazzino in fiamme: evacuate più abitazioni in centro

Il Faro

uoco e fumo nero soffocano il centro di Grotte. Un violento incendio è scoppiato in un magazzino di via Romita, nella zona del centro. All’interno, fra le altre cose, ci sono due macchine elettriche e delle bombole di gas. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e quelli del comando provinciale di Agrigento, rincalzo compreso. I pompieri hanno subito cercato, e ci sono di fatto riusciti, a scongiurare il peggio, ossia una esplosione. Quando le fiamme sono state spente, è stato accertato che la scintilla iniziale è divampata da una delle auto elettriche. Non hanno dubbi i pompieri e i carabinieri., 

https://www.agrigentonotizie.it/cronaca/auto-elettriche-bombole-gas-magazzino-fuoco-evacuate-abitazioni-.html
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