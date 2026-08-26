mercoledì, Agosto 26, 2026
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Cagnolini intrappolati sotto una grata, salvati da polizia locale e vigili del fuoco

Il Faro

NOLE – Erano finiti all’interno di un tombino, bloccati sotto alcune grate e senza la possibilità di uscire da soli. È iniziato così, nella zona tra via Stura e la Corona Verde, il recupero che ha permesso di mettere in salvo due cani grazie alla collaborazione tra i vigili del fuoco del distaccamento di Nole e la Polizia Locale di Nole.

A dare l’allarme è stata una cittadina che, accortasi degli animali in difficoltà, ha contattato i soccorsi. Raggiunto il punto segnalato, i pompieri hanno aperto le grate e liberato entrambi ii cani, affidandoli poi agli agenti guidati dal comandante Marco Ortalda.

I due cuccioli sono stati quindi accompagnati al Comando di via Devesi, dove hanno atteso in sicurezza l’arrivo del personale del canile. Dai controlli è emerso che non risultano dotati di microchip e sono stati successivamente presi in custodia dalla struttura competente.

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