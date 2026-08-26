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CHIESANUOVA – Parapendio precipita al Belice: intervento dei Vigili del Fuoco

Il Faro

CHIESANUOVA – Un parapendio è precipitato oggi, mercoledì 26 agosto 2026, poco prima delle 14, al Belice, Chiesanuova.
Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Cuorgnè, Ivrea e i Saf di Torino. Il parapendista pare stia bene, ma è rimasto bloccato sugli alberi.

Sono in corso le operazioni di recupero.

https://www.obiettivonews.it/2026/08/26/chiesanuova-parapendio-precipita-al-belice-intervento-dei-vigili-del-fuoco/

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