CHIESANUOVA – Un parapendio è precipitato oggi, mercoledì 26 agosto 2026, poco prima delle 14, al Belice, Chiesanuova.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Cuorgnè, Ivrea e i Saf di Torino. Il parapendista pare stia bene, ma è rimasto bloccato sugli alberi.

Sono in corso le operazioni di recupero.

https://www.obiettivonews.it/2026/08/26/chiesanuova-parapendio-precipita-al-belice-intervento-dei-vigili-del-fuoco/