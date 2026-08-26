Alle prime ore di questa mattina, l’odore acre del fumo denso ha svegliato di soprassalto i residenti di Borghesiana nella periferia est di Roma, dove un grave incendio è divampato all’interno di una palazzina. I Vigili del Fuoco stanno lottando dalle 6,30 contro le fiamme per domare il rogo ed evitare danni peggiori.

Vigili del Fuoco al lavoro da ore con due squadre per domare l’incendio scoppiato in un appartamento: resta alta l’attenzione per la bonifica e la stabilità dell’edificio

Il risveglio nel quadrante orientale della capitale è stato segnato dalle sirene e dai lampeggianti dei soccorsi. Intorno alle 6:30 del mattino, una chiamata d’emergenza ha fatto scattare l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco in Vicolo di Forma Rotta, una via residenziale situata tra le zone di Finocchio e Borghesiana, a breve distanza dall’arteria stradale di Via Casilina.

Per affrontare l’emergenza sono state inviate sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dal supporto strategico di un’autobotte e di un’autoscala. L’impiego dell’autoscala si è reso necessario per accedere ai punti più critici dell’immobile e garantire il controllo visivo e operativo dall’alto, mentre l’autobotte sta fornendo l’approvvigionamento idrico continuo indispensabile per domare l’incendio.

https://canaledieci.it/2026/08/26/fiamme-e-fumo-a-roma-est-macchina-dei-soccorsi-per-un-grave-incendio-esploso-in-una-palazzina-evacuata