mercoledì, Agosto 26, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio in condominio. Intossicati due anziani

Il Faro

igili del fuoco operativi ieri sera in via Martiri di Belfiore, dove per cause ancora in corso di accertamento è divampato un rogo nel piano interrato di un condominio.

Due persone di più di settant’anni d’età, un uomo e una donna, sono state fatte evacuare dal palazzo; in poco tempo, infatti, il fumo ha raggiunto il piano superiore comportando problemi respiratori e intossicazione agli inquilini. Nessuno dei due, stando a quanto riferito ieri sera, risulta essere in pericolo di vita.

https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/incendio-in-condominio-intossicati-due-4c793a8c

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