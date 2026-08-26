Incendio in condominio. Intossicati due anziani

igili del fuoco operativi ieri sera in via Martiri di Belfiore, dove per cause ancora in corso di accertamento è divampato un rogo nel piano interrato di un condominio.

Due persone di più di settant’anni d’età, un uomo e una donna, sono state fatte evacuare dal palazzo; in poco tempo, infatti, il fumo ha raggiunto il piano superiore comportando problemi respiratori e intossicazione agli inquilini. Nessuno dei due, stando a quanto riferito ieri sera, risulta essere in pericolo di vita.

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