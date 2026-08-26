Maltempo in Versilia: numerosi soccorsi urgenti da parte di Vigili del Fuoco

VIGILI DEL FUOCO

Nel primo pomeriggio del 21agosto 2026, un rapido ma intenso fronte temporalesco ha interessato il territorio provinciale di Lucca, accompagnato da forti precipitazioni e violente raffiche di vento.

Particolarmente colpita la Versilia e, in particolare, il territorio comunale di Pietrasanta nella località Tonfano di Marina di Pietrasanta.

Le condizioni meteorologiche hanno provocato la caduta di numerose alberature, alcune delle quali su abitazioni, autovetture e sedi stradali, oltre a danneggiamenti e scoperchiamenti di coperture, elementi costruttivi pericolanti e interessamento di linee elettriche e telefoniche.

Fin dalle prime ore, il Comando dei Vigili del fuoco di Lucca è stato impegnato per gestire numerosi soccrosi urgenti, riguardanti principalmente la rimozione di alberi e rami, la messa in sicurezza di edifici e coperture, interventi sulla viabilità e criticità connesse alle infrastrutture tecnologiche.

Per fronteggiare la situazione, il dispositivo provinciale sulla zona di Pietrasanta nelle diverse giornate a seguire, è stato potenziato con 5 squadre operative, supportate da personale dei Comandi dei Vigili del fuoco di Pisa, Massa, Livorno e Pistoia, con costante raccordo con la Prefettura di Lucca e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, per i quali sono stati Impiegati diversi mezzi aerei e autogrù.

Al 25 agosto, risultavano complessivamente effettuati circa 150 interventi.

Una parte degli interventi ha richiesto tempi operativi particolarmente lunghi e complessi, soprattutto per la rimozione di grossi pini marittimi abbattuti dal vento.

Alla stessa data, l’emergenza può considerarsi in fase di chiusura, con il progressivo completamento delle residue attività disoccorso.