Manifestazione Vigiliinarte 2026

VIGILI DEL FUOCO

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile torna anche

quest’anno ad offrire uno spazio all’arte con la rassegna artistica “VigiliinArte”, giunta

alla sua XIII Edizione.

“Vigiliinarte” ha tutte le potenzialità per porsi come strumento di risonanza e di confronto

tra il mondo dell’arte e della ricerca artistica con la sua pluralità di espressioni, e quello dei vigili

del fuoco, costantemente impegnati anche nella salvaguardia del patrimonio storico-artistico del

nostro Paese.



Con questo spirito si chiede di portare a conoscenza di tutto il personale del “Concorso

Vigiliinarte 2026”, aperto a tutti, al personale in servizio e in quiescenza del Dipartimento dei Vigili

del Fuoco.



Le modalità di partecipazione, allegate alla presente, saranno pubblicate sul sito istituzionale

www.vigilfuoco.it. e richiamate sul sito dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, che

collaborerà all’organizzazione delle attività curate, come negli anni passati, dall’Istituto Superiore

Antincendi in collaborazione con l’Associazione culturale “Massenzio Arte”.



La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 13 ottobre 2026.