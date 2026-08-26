Manifestazione Vigiliinarte 2026
VIGILI DEL FUOCO
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile torna anche
quest’anno ad offrire uno spazio all’arte con la rassegna artistica “VigiliinArte”, giunta
alla sua XIII Edizione.
“Vigiliinarte” ha tutte le potenzialità per porsi come strumento di risonanza e di confronto
tra il mondo dell’arte e della ricerca artistica con la sua pluralità di espressioni, e quello dei vigili
del fuoco, costantemente impegnati anche nella salvaguardia del patrimonio storico-artistico del
nostro Paese.
Con questo spirito si chiede di portare a conoscenza di tutto il personale del “Concorso
Vigiliinarte 2026”, aperto a tutti, al personale in servizio e in quiescenza del Dipartimento dei Vigili
del Fuoco.
Le modalità di partecipazione, allegate alla presente, saranno pubblicate sul sito istituzionale
www.vigilfuoco.it. e richiamate sul sito dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, che
collaborerà all’organizzazione delle attività curate, come negli anni passati, dall’Istituto Superiore
Antincendi in collaborazione con l’Associazione culturale “Massenzio Arte”.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 13 ottobre 2026.