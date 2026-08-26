Fiamme nella palestra della scuola media, pochi dubbi: il rogo è doloso

n incendio è divampato, ieri pomeriggio, all’interno della palestra della scuola “Don Lorenzo Milani” di Palma di Montechiaro. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Fortunatamente non si registrano feriti e l’area è stata messa in sicurezza, escludendo qualsiasi pericolo per l’incolumità pubblica.

In via Pietro Nenni, dove c’è la scuola media “Milani” di Palma di Montechiaro, sono intervenuti anche gli agenti della volante del locale commissariato di polizia e i vigili urbani. Sono state subito coordinate le operazioni di sicurezza e poi, naturalmente, avviate le indagini. La palestra della scuola è risultata essere inagibile e in disuso da tempo.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che si sono accorti del fumo che usciva dai locali scolastici.

Dai primi accertamenti effettuati nell’area della palestra, l’incendio sembrerebbe avere natura dolosa. Per questa ragione e per chiarire l’esatta dinamica del fatto, sul posto sono giunti anche gli specialisti della polizia Scientifica che si sono occupati dei rilievi tecnici. Di fatto, i poliziotti si sono messi a “caccia” di tracce e indizi per identificare i piromani.