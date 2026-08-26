Perde gli occhiali e finisce in una scarpata: recuperato un uomo disperso nei boschi

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

SOAVE (VR) – Nella notte del 25 agosto uomini e mezzi del Comando Vigili del fuoco di Verona sono stati impegnati nella ricerca di una persona dispersa in un bosco nella zona del Castello Scaligero a Soave (VR).

Le squadre, partite dalla sede Centrale e dal distaccamento di Caldiero con 10 uomini e 4 mezzi, hanno individuato l’uomo che aveva perso gli occhiali e si era disorientato, finendo in una scarpata a pochi metri da un profondo strapiombo.

Con tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF) gli operatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato la persona affidandola alle cure del Suem118 presente sul posto.

Le operazioni si sono svolte dalle 22:00 fino alle 23:30 circa.