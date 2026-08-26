Schianto all’incrocio, camion dei vigili del fuoco si ribalta: feriti tre pompieri, spavento per i bimbi nell’auto

MODENA. Pauroso incidente stradale a Modena poco dopo le 15.30 di oggi – mercoledì 26 agosto – all’incrocio tra viale Corassori e viale Italia. Un camion dei vigili del fuoco, in uscita per un’emergenza, si è schiantato con un suv Bmw e si è ribaltato.

Immediato l’intervento dei soccorritori, a partire dai colleghi dei vigili del fuoco partiti dalla vicina caserma di via Formigina. I

l bilancio è di 7 feriti: tre pompieri, uno dei quali in maniera seria, e l’intera famiglia che viaggiava a bordo dell’auto. Papà, mamma e i due figli piccoli a bordo sono stati portati al Policlinico per accertamenti: per loro un grande spavento ma traumi lievi.

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