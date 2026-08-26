Scoppia la bombola del gas, casa in fiamme

Un incendio è divampato questa mattina in un’abitazione privata di via Borgo di Sotto, a Carpacco di Dignano. L’allarme è scattato poco dopo le 11, quando dalla casa sono state viste uscire fumo e fiamme. All’origine del rogo potrebbe esserci l’esplosione di una bombola del gas: la dinamica è comunque ancora in fase di accertamento.

Sul posto i vigili del fuoco

Per fronteggiare l’incendio sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Gemona e Spilimbergo, con il supporto di un’autobotte del Comando di Udine. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause dell’incendio e la sequenza di quanto accaduto all’interno dell’abitazione. Da quanto è emerso nelle prime ore, in ogni caso, sembra che nessuno abbia subito conseguenze