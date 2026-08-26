mercoledì, Agosto 26, 2026
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VIDEO – Aereo precipita e prende fuoco; il pilota si salva con il paracadute.

Il Faro

Un piccolo aereo si è schiantato nel distretto di Serra Azul, nello Stato di Minas Gerais, in Brasile. L’incidente è stato ripreso in video

Le immagini mostrano il momento in cui si attiva il sistema di paracadute e il pilota riesce a mettersi in salvo. Poco dopo, il velivolo precipita e finisce completamente avvolto dalle fiamme. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco e riportato dai media locali, il pilota è rimasto illeso.

È stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Mateus Leme e successivamente trasferito all’ospedale João XXIII di Belo Horizonte, capitale dello stato.

Secondo alcune fonti, l’uomo soffrirebbe di sospetta intossicazione da fumo.

https://www.thesun.co.uk/news/40173856/terrifying-moment-plane-goes-up-in-flames

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