VIDEO – Alluvione tra Nepal e Tibet, centinaia di dispersi

Almeno venti corpi sono stati recuperati in seguito a inondazioni improvvise in Nepal; si prevede che il bilancio delle vittime salirà drasticamente, dato che centinaia di persone, tra cui molti turisti, risultano ancora disperse. Mercoledì, una massa di fango e rocce è apparentemente franata in un fiume lungo il confine himalayano tra il Nepal e il Tibet cinese, scatenando inondazioni catastrofiche sul versante nepalese che hanno causato la morte di almeno 20 persone e la scomparsa di centinaia di turisti. Mentre il disastro è ancora in corso, alcuni video verificati mostrano decine di persone trascinate via dalla corrente lungo il confine; le autorità di entrambi i lati temono un numero di vittime molto più elevato e ingenti distruzioni. In Nepal sono stati spazzati via case, strade e impianti elettrici, mentre le autorità del Tibet hanno espresso il timore di “gravi perdite umane”, segnalando la scomparsa di alcune persone nella contea di Gyirong dopo che una colata di fango ha colpito un valico di frontiera terrestre. Secondo quanto riferito dai media locali, il ministro degli Esteri nepalese Shisir Khanal ha dichiarato mercoledì al parlamento nazionale che le prime informazioni suggeriscono che un terremoto nella zona potrebbe aver innescato una valanga e causato le inondazioni. L’ente nepalese per il turismo ha reso noto che almeno 384 viaggiatori risultano dispersi nella regione, tra cui 105 indiani, 93 nepalesi, tre cittadini statunitensi e 12 cittadini britannici. Separatamente, l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha riferito che anche circa otto suoi cittadini risultano dispersi in Nepal. Sono state diramate allerte per inondazioni nei popolosi stati indiani settentrionali dell’Uttar Pradesh e del Bihar, confinanti con il Nepal, poiché diversi fiumi scendono dalle montagne verso le loro pianure.

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