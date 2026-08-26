VIDEO – Incendio vegetazione nel parco dell’alta Murgia

VIGILI DEL FUOCO

GRAVINA IN PUGLIA: IN AZIONE 12 SQUADRE DEI VIGILI DEL FUOCO E 3 CANADAIR

Proseguono le operazioni di contenimento ed estinzione dellincendio di vegetazione che dal pomeriggio di ieri sta interessando il territorio tra Gravina in Puglia, Poggiorsini e Corato, all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Sui fronti di fuoco sono attualmente impegnate 12 squadre dei vigili del fuoco, tra cui rinforzi giunti da Foggia, Taranto e dal Molise.

Per contrastare l’avanzata delle fiamme stanno operando anche 3 Canadair, operazioni complesse a causa delle forti raffiche di vento che continuano a variare la direzione dell’incendio.