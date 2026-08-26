VIDEO – Pakistan – 14 neonati sono morti nell’incendio di un ospedale di Islamabad.

Kabul Tribune (KT) — Quattordici neonati sono morti mercoledì mattina in un incendio divampato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) di Islamabad, secondo quanto riferito da funzionari pakistani.

L’incendio è scoppiato intorno alle 6:45 del mattino al terzo piano del reparto materno-infantile dell’ospedale, secondo quanto dichiarato dal ministro della Salute Mustafa Kamal, l’esplosione di un condizionatore d’aria ha innescato le fiamme. L’incendio è stato poi alimentato dalle bombole di ossigeno presenti nel reparto.

Sei autopompe e quattro ambulanze sono state inviate all’ospedale. Le squadre di soccorso hanno domato l’incendio e trasferito i bambini in terapia intensiva, ma 14 neonati sono rimasti “completamente ustionati”, secondo una dichiarazione ufficiale.

La portavoce del PIMS, la dottoressa Aneeza Jalil, ha dichiarato a Dawn che nel reparto erano ricoverati 15 neonati. Un neonato è stato tratto in salvo da un medico; sei corpi sono stati restituiti alle famiglie.

L’incendio ha sollevato interrogativi sulle condizioni di sicurezza dell’ospedale. Un genitore ha riferito a Dawn che erano in corso lavori di ristrutturazione nell’edificio, mentre un altro ha affermato che la maggior parte delle porte del reparto erano chiuse e che non era presente un adeguato sistema antincendio.

Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha ordinato un’indagine sull’incidente e ha chiesto che i responsabili vengano identificati e puniti.