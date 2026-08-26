VIDEO – Un’alluvione lampo colpisce i villaggi del Nepal, spazzando via strade e ponti; 8 morti

Il Nepal ha schierato elicotteri per le operazioni di soccorso mercoledì, dopo che una violenta alluvione lampo ha travolto i villaggi del paese himalayano, causando otto morti e danneggiando strade, ponti e impianti energetici vicino al confine con il Tibet, secondo quanto riferito dalle autorità.

Il disastro ha colpito anche le aree oltre confine in Tibet, dove una frana ha travolto un valico di frontiera tra Cina e Nepal. L’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua ha riportato “numerose vittime” e ha affermato che alcune persone risultano disperse nella vicina contea di Gyirong.

In Nepal, le operazioni di soccorso sono state complicate dagli alti livelli dell’acqua a Syapru Besi e Timure, nel distretto montuoso di Rasuwa, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riportato da Reuters, le autorità hanno affermato che gli elicotteri non hanno potuto atterrare nelle zone colpite fino a quando le acque non si sono ritirate.

L’amministratore distrettuale Narendra Pariyar ha avvertito che l’entità delle vittime e dei danni materiali non è ancora nota.

“Potrebbero esserci numerose vittime o ingenti danni materiali”, ha dichiarato a Reuters Narendra Pariyar, amministratore distrettuale. “Ma al momento non posso dirlo con certezza”.

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