Yacht in fiamme affonda al largo dell’isola di Čiovo in Croazia

Un’alta colonna di fumo nero visibile a grande distanza e un motor yacht avvolto dalle fiamme nelle acque della Dalmazia. È quanto accaduto lunedì 24 agosto al largo dell’isola di Čiovo, in Croazia, dove un’imbarcazione di 20,63 metri ha preso fuoco mentre si trovava all’ancora.

A riportare la notizia sono state nelle scorse ore alcune testate locali, secondo le quali l’incendio si è sviluppato intorno alle ore 11.45 nell’area della baia di Fumija, sul lato meridionale dell’isolotto di Kraljevac, vicino a Čiovo. Una volta ricevuta la segnalazione, sono state attivate le squadre di emergenza e le unità impegnate nelle operazioni di soccorso.

Al momento dell’incendio si trovavano sullo yacht sei persone, che hanno lasciato l’imbarcazione prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Nessuna di loro è rimasta ferita. Le immagini diffuse da Vatrogasci 193, i vigili del fuoco croati, mostrano la violenza dell’incendio e la grande quantità di fumo sprigionata dall’imbarcazione. Nonostante l’intervento dei soccorritori, poco prima delle 16 l’imbarcazione è affondata e, secondo le informazioni diffuse dal Ministero croato del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture, il relitto si troverebbe ora a oltre 31 metri di profondità.

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