Esplosione nella notte nel salone Matteo Oltre Immagine, il boato e le vetrine in frantumi

MESTRE – Un boato nel cuore della notte, seguito dal fumo che usciva da un negozio. È per questo che, attorno alle 00.45 di ieri, alcuni residenti di via Milano hanno allertato i vigili del fuoco segnalando un’esplosione seguita da un incendio all’interno del salone di parrucchieri “Matteo Oltre Immagine”.

Le squadre dei pompieri sono intervenute in pochi minuti e hanno individuato l’origine del rogo in un locale al piano interrato utilizzato dai titolari come magazzino. Qui erano conservati numerosi prodotti per capelli, tra cui lacche, decoloranti, maschere e altri articoli particolarmente infiammabili. Per cause ancora in fase di accertamento, forse un cortocircuito o un’altra fonte di calore, si sarebbe sviluppato un incendio che ha rapidamente coinvolto il materiale presente nel ripostiglio.

L’esplosione sentita dai residenti, invece, aveva riguardato lo scoppio improvviso della vetrina del negozio. Il calore e il fumo accumulatisi all’interno del locale avrebbero infatti provocato un forte aumento della pressione, fino a far saltare il vetro. L’intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati e non è stato necessario evacuare la palazzina. Anche la struttura dell’edificio non ha riportato danni significativi.

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