Piemonte, velivolo centra i cavi dell’alta tensione e precipita: morti un uomo e sua cognata

Due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto nella mattinata di mercoledì 26 agosto nel Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Un velivolo è precipitato intorno alle 11.30 nella zona della diga di Campiccioli, nel territorio comunale di Antrona Schieranco. Le vittime sono un uomo di 62 anni, Alessandro Angelo Muscinelli, e la compagna di suo fratello di 63, Antonella Pagliarani. Sul luogo dello schianto è intervenuto l’elisoccorso del 118, ma per le due persone presenti nell’abitacolo non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, il velivolo coinvolto non sarebbe un elicottero ma un autogiro, conosciuto anche come giroplano. Si tratta di un piccolo aeromobile con pale nella parte superiore che, a differenza di quelle di un elicottero, non sono direttamente azionate dal motore.

Il contatto con i cavi: “Lì di solito non si vola”

Si suppone che i due fossero impegnati in un sorvolo turistico. A terra, nella zona del lago di Campliccioli, c’era anche il fratello di Muscinelli, soccorso in stato di shock. Da una prima ricostruzione, pare che il velivolo abbia toccato i cavi della funivia che porta verso il lago di Camposecco, prendendo fuoco e precipitando al suolo nel lato a valle della diga, in un’area scoscesa. Inspiegabile, allo stato attuale, come le persone a bordo dell’autogiro non abbiano notato i cavi: “Lì normalmente non si vola. Pare anche che non fossero stati chiesti i permessi”, ha detto il primo cittadino.