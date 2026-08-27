Polo mondiale dell’alta oreficeria all’Eur: incognita su apertura tra recupero e cantieri ancora aperti

Il quartiere dell’Eur si conferma il nuovo hub globale del lusso e dell’alta manifattura. La maison Bulgari ha annunciato un maestoso piano di espansione per trasformare lo storico edificio dell’ex Ristorante in un polo manifatturiero e formativo d’eccellenza mondiale per l’alta gioielleria, affiancando uffici direzionali, aree espositive e percorsi didattici.

Dopo Fendi al Colosseo Quadrato, un altro colosso del lusso investe nel quartiere EUR: nel punto di eccellenza che doveva aprire a fine 2024, laboratori d’alta gamma, sale per grandi clienti e formazione di talenti

Il comparto dell’alta moda e della gioielleria di gamma suprema torna a investire nel tessuto architettonico della Capitale. Seguendo l’impronta già tracciata da Fendi con la stabilizzazione del proprio quartier generale all’interno del Palazzo della Civiltà Italiana, noto come Colosseo Quadrato, anche la storica maison Bulgari, fondata ben 140 anni fa, ha scelto di stabilire un punto d’eccellenza in una delle strutture simbolo dell’architettura razionalista dell’Eur.

Oggetto del maestoso piano di recupero è uno storico fabbricato, primo e unico grande edificio del piano originario dell’E42 ad essere completato nel 1939 e cioè il Palazzo degli Uffici, progettato dall’architetto Gaetano Minnucci, nel piano originario dell’Esposizione Universale di Roma mai svoltasi per lo scoppio del secondo conflitto mondiale, e inaugurato formalmente solo nel 1961.

L’edificio, che per decenni ha ospitato gli uffici del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale e che dal 1963 vede al piano terra lo storico Bar Palombini, cambierà radicalmente funzione per diventare un centro multifunzionale di rilevanza internazionale.

La concretizzazione del progetto giunge a coronamento di una trattativa serrata e complessa protrattasi per ben due anni tra il management dell’azienda orafa e i vertici di Eur Spa, la società municipalizzata proprietaria dell’immobile.

L’accordo consente a Bulgari di disporre di uno spazio imponente per rispondere all’esigenza manifatturiera dell’azienda, alla ricerca da lungo tempo di spazi iconici capaci di coniugare il prestigio industriale alla solennità dei luoghi. L’iniziativa si inserisce in una più ampia stagione di riqualificazione che sta restituendo al quartiere residenziale dell’Eur il ruolo di polo d’attrazione per le multinazionali e per le grandi aziende mondiali, analogamente a quanto avvenuto con il trasferimento dei quartieri generali italiani di altre realtà primarie dell’informatica.