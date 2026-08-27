Roma, allo Spallanzani la ‘Settimana della Scienza’ per i 90 anni dell’Istituto

Dal 20 al 25 settembre 2026 è tornato l’appuntamento con la ‘Settimana della Scienza’ e con la ‘Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori’ organizzati dall’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani Irccs di Roma. Dopo il grande successo delle ultime edizioni, l’evento quest’anno assume una rilevanza particolare perché per l’Istituto ricorrono i 90 anni dalla propria fondazione e i 30 anni dal riconoscimento come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e la ‘Settimana della Scienza’ rappresenta il momento centrale delle celebrazioni che, nel corso nel 2026, hanno previsto diversi momenti.

“Queste due ricorrenze – spiega la direttrice generale, Cristina Matranga – raccontano una storia fatta di ricerca, innovazione e cura. La Settimana della Scienza sarà un evento aperto a tutti – operatori sanitari, appassionati, cittadini, famiglie, studenti, bambini – per mostrare e raccontare quello che facciamo in termini di ricerca e innovazione. Sono previsti oltre 30 laboratori interattivi, cineforum, incontri con medici e ricercatori per rendere la Scienza divertente e accessibile. Inoltre, quest’anno abbiamo voluto sottolineare il forte legame tra scienza e sport, inteso come primo passo verso la prevenzione e un buono stato di salute fisica e psichica”.

https://www.adnkronos.com/salute/roma-allo-spallanzani-la-settimana-della-scienza-per-i-90-anni-dellistituto_2ls44sKTRG6R0by8xGvMP3?refresh_ce