venerdì, Agosto 28, 2026
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Tragico incidente, auto sbanda e si ribalta: un morto e tre feriti

Il Faro

UMBRIA. Un uomo di 57 anni, originario di Napoli, è morto oggi (giovedì 27 agosto) in seguito a un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 13:20 sulla E45. L’incidente si è verificato poco prima dello svincolo di Città di Castello Nord, sulla carreggiata in direzione sud.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità. Per motivi che dovranno essere chiariti, l’auto sulla quale viaggiavano quattro persone si è ribaltata. L’allarme è stato immediatamente lanciato al numero unico di emergenza 112.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori del 118, l’elisoccorso Nibbio, i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli operatori Anas, impegnati anche nella gestione del traffico.

Il conducente muore, feriti i tre passeggeri

I vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello hanno lavorato per liberare il conducente, rimasto intrappolato nell’abitacolo dopo il ribaltamento. Per il 57enne, però, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: l’uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate nello schianto.

L TIRRENO

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