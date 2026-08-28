1° Raduno Interregionale dei Vigili del Fuoco: Taranto ospita Puglia, Basilicata e Calabria

Sabato 29 agosto 2026, Taranto sarà il punto d’incontro dei Vigili del Fuoco provenienti da Puglia, Basilicata e Calabria in occasione del 1° Raduno Interregionale ANVVF CN, un evento dedicato alla storia, ai valori e allo spirito di servizio del Corpo Nazionale.

Promossa dalla Sezione Provinciale di Taranto dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale (ANVVF CN), in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, la manifestazione vuole rafforzare il legame tra i Vigili del Fuoco, il territorio e la cittadinanza, valorizzando la cultura della sicurezza, della protezione civile e della solidarietà.

L’iniziativa, inserita tra gli eventi collaterali dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, sarà aperta a tutti e offrirà una giornata ricca di appuntamenti.

Programma

•⁠ ⁠Ore 8:00 – Raduno presso l’Arsenale Militare Marittimo.

•⁠ ⁠Ore 9:00 – Corteo e sfilata dei mezzi di servizio e degli automezzi storici dei Vigili del Fuoco.

•⁠ ⁠Ore 10:00 – Santa Messa presso la Chiesa del Carmine.

•⁠ ⁠Dalle ore 11:00 alle 13:00 – “Pompieropoli”, percorso educativo e ludico dedicato a bambini e ragazzi in Piazza Carmine.

•⁠ ⁠Ore 11:00 – Saggio professionale del personale operativo del gruppo SAF (Speleo Alpino Fluviale).

•⁠ ⁠Ore 15:00 – Visite e tour culturali.

•⁠ ⁠Ore 20:00 – Esibizione della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in Piazza Garibaldi.

L’evento rappresenta un’importante occasione per conoscere da vicino il lavoro quotidiano dei Vigili del Fuoco, incontrare uomini e donne che ogni giorno operano al servizio della collettività e condividere una giornata all’insegna della memoria, della professionalità e della partecipazione.

L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.