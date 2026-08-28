venerdì, Agosto 28, 2026
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Vigili del fuoco

Choc a Gragnano, donna trovata morta accanto ad una bombola di gas: corpo semi-carbonizzato

Il Faro

Tragedia a Gragnano, dove una 75enne è morta all’interno della sua abitazione in via Vittorio Veneto. I carabinieri della locale stazione e del nucleo radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco.

Il corpo della donna è stato trovato parzialmente carbonizzato, accanto a una bombola di gas sul balcone dell’abitazione. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Sono ora in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un ritorno di fiamma della bombola.

https://www.ilmattino.it/napoli/area_metropolitana/gragnano_donna_trovata_morta_bombola_gas_corpo_carbonizzato_ultime_notizie-9730484.html

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