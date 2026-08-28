Devastante incendio fra Arzana ed Elini: in volo tre Canadair ed elicotteri, scattano le evacuazioni

ARZANA. Peggiora la situazione ad Arzana (in Ogliastra) dove un incendio scoppiato intorno alle 14 e alimentato dal vento sta divorando ettari di bosco in località Siccaderba.

Il rogo ha iniziato a minacciare il compendio Forestale di particolare pregio naturalistico di Monte Idolo e una pineta adiacente alla strada statale 389 Nuoro-Lanusei. In via precauzionale è stata chiesta l’evacuazione di alcune case di campagna. Imponente lo schieramento di uomini e mezzi coordinati dal comandante della Stazione Forestale di Lanusei in veste di Direttore delle operazioni di Spegnimento: ben 7 mezzi aerei, 3 Canadair della flotta nazionale dei Vigili del fuoco, due elicotteri leggeri e due SuperPuma. I Canadair stanno facendo la spola tra il fronte di fuoco e la costa di Arbatax per i rifornimenti in mare, mentre gli elicotteri leggeri si approvvigionano da serbatoi fissi e gli elitanker, che trasportano 4mila litri d’acqua ad ogni volo, dalla diga di Bau Muggeris. Sul posto oltre gli uomini del Corpo Forestale regionale, i Vigili del Fuoco, operai Forestas, Protezione Civile, volontari, Carabinieri e Polizia. La situazione è in continua evoluzione.

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