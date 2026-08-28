venerdì, Agosto 28, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incendi a Roma, brucia la collina del Trullo: fiamme a Villa Bonelli e vicino alle case, evacuata una palazzina. Stop ai treni sulla Roma-Fiumicino. Rogo a Spinaceto, chiusa la Pontina

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

Dal primo pomeriggio vigili del fuoco di Roma impegnati contemporaneamente su tre distinti incendi di vegetazione.
In zona Magliana, le fiamme hanno interessato due autovetture e un’abitazione. Non si registrano persone coinvolte. Squadre schierate a protezione di un distributore di carburante situato nelle immediate vicinanze.
In zona Ardea l’incendio ha interessato parzialmente la struttura di un maneggio. Per domare l’incendio stanno operando squadre a terra e l’elicottero Drago 162.
Operazioni di spegnimento in corso anche in zona Trullo.

Potrebbe anche interessarti

Capanno a fuoco tra Pianiga e Dolo, paura per l’alta colonna di fumo nero

Il Faro

Il 5 novembre si celebrerà la messa di suffragio per i tre vigili del fuoco che persero la vita nell’esplosione di Quargnento

Il Faro

Quirinale, i Vigili del Fuoco ricevuti dal Capo dello Stato per i 70 anni della componente aerea

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *