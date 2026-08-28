Incendi a Roma, brucia la collina del Trullo: fiamme a Villa Bonelli e vicino alle case, evacuata una palazzina. Stop ai treni sulla Roma-Fiumicino. Rogo a Spinaceto, chiusa la Pontina

VIGILI DEL FUOCO

Dal primo pomeriggio vigili del fuoco di Roma impegnati contemporaneamente su tre distinti incendi di vegetazione.

In zona Magliana, le fiamme hanno interessato due autovetture e un’abitazione. Non si registrano persone coinvolte. Squadre schierate a protezione di un distributore di carburante situato nelle immediate vicinanze.

In zona Ardea l’incendio ha interessato parzialmente la struttura di un maneggio. Per domare l’incendio stanno operando squadre a terra e l’elicottero Drago 162.

Operazioni di spegnimento in corso anche in zona Trullo.