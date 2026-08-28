Incendio in ditta di materiali ferrosi. Sette mezzi dei pompieri al lavoro

Una colonna di fumo nero, alta decine di metri, ha suscitato inquietudine e timore nel trado pomeriggio di ieri per un colossale incendio che si stava sviluppando a Brugherio.

Il rogo è partito in via Pitagora e l’allarme è stato lanciato intorno alle 19.40. A provocare il fumo, era stato un incendio in un capannone di scarti ferrosi. Le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza sono state inviate sul posto con grande dispiegamento di mezzi. A essere impegnate nell’intervento di soccorso per un incendio sviluppatosi all’interno di un capannone adibito al trattamento di materiale ferroso sono stati infatti inizialmente sette mezzi.

Per fronteggiare l’emergenza, sul posto sono stati chiamati a operare due autopompe serbatoio, tre autobotti e pompa, un’autoscala e un carro soccorso, a cui si è aggiunta successivamente la vettura del funzionario di guardia. Le operazioni sono state ainnanzitutto concentrate nel circoscrivere il rogo, che stava interessando un macchinario, parte della copertura del tetto della struttura e diversi cumuli di materiale ferroso presente all’interno del capannone. Fino a ieri sera non si segnalavano feriti.

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