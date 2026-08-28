Interventi sul territorio marchigiano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MONTELUPONE (MC) – INCENDIO CONTATORI ELETTRICI – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 16:00, per l’incendio di contatori elettrici a servizio di un condominio.

La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata, con il supporto di un autobotte, ha provveduto a spegnere l’ incendio e mettere in sicurezza l’ area, nell’attesa dell’ arrivo dei tecnici dell’ Enel.

Dal Comando di Macerata

———————

PIEVE TORINA (MC) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima delle 13:00, lungo una strada secondaria di Capodacqua, per quad rovesciato.

Le squadre di Visso e Camerino hanno estratto il conducente e affidato alle cure del personale sanitario e successivamente elitrasportato all’ ospedale Regionale di Torrette.

Successivamente è stato messo in sicurezza il mezzo incidentale.

Sul posto i Carabinieri Forestali.

Dal Comando di Macerata

——————————

ANCONA – ALBERO SU AUTO – I Vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima delle 14:00, in via Saline, per un albero caduto su un autovettura.

La squadra di Ancona, con il supporto dell’ autogru, proveniente dalla sede centrale ha rimosso la pianta e provveduto alla messa in sicurezza dell’ intera area.

Non si registrano persone coinvolte.

Sul posto la Polizia locale.