venerdì, Agosto 28, 2026
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Vigili del fuoco

Interventi sul territorio marchigiano

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MONTELUPONE (MC) – INCENDIO CONTATORI ELETTRICI – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 16:00, per l’incendio di contatori elettrici a servizio di un condominio.
La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata, con il supporto di un autobotte, ha provveduto a spegnere l’ incendio e mettere in sicurezza l’ area, nell’attesa dell’ arrivo dei tecnici dell’ Enel.

Dal Comando di Macerata

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PIEVE TORINA (MC) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima delle 13:00, lungo una strada secondaria di Capodacqua, per quad rovesciato.
Le squadre di Visso e Camerino hanno estratto il conducente e affidato alle cure del personale sanitario e successivamente elitrasportato all’ ospedale Regionale di Torrette.
Successivamente è stato messo in sicurezza il mezzo incidentale.
Sul posto i Carabinieri Forestali.

Dal Comando di Macerata

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ANCONA – ALBERO SU AUTO – I Vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima delle 14:00, in via Saline, per un albero caduto su un autovettura.
La squadra di Ancona, con il supporto dell’ autogru, proveniente dalla sede centrale ha rimosso la pianta e provveduto alla messa in sicurezza dell’ intera area.
Non si registrano persone coinvolte.
Sul posto la Polizia locale.

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