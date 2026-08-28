Malore durante l’incendio a Stigliano: vigile del fuoco colpito dal caldo durante le operazioni di spegnimento

Un vigile del fuoco del comando provinciale di Matera ha accusato un malore durante le operazioni di spegnimento di un incendio divampato nel territorio di Stigliano, lungo la strada comunale Acinello. L’episodio si è verificato mentre le squadre dei soccorritori erano impegnate a fronteggiare il rogo in condizioni particolarmente difficili, caratterizzate dalle elevate temperature e da un contesto operativo complesso. A rendere nota la vicenda è stato il sindaco di Stigliano, Francesco Micucci, che ha espresso vicinanza al vigile del fuoco coinvolto, sottolineando il valore del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori impegnati nella tutela della sicurezza pubblica e nella difesa del territorio.

Il malore durante l’intervento dei vigili del fuoco a Stigliano

L’intervento sulla strada comunale Acinello ha richiesto l’impiego delle squadre dei vigili del fuoco, chiamate a operare per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Nel corso delle attività di spegnimento, uno degli operatori del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera ha accusato un malore. Secondo quanto riferito, le condizioni ambientali particolarmente impegnative, con temperature elevate e la difficoltà delle operazioni sul campo, sarebbero alla base del problema accusato dal pompiere. L’episodio ha evidenziato ancora una volta le condizioni estreme nelle quali sono chiamati a lavorare gli uomini e le donne impegnati negli interventi di emergenza. Il vigile del fuoco ha ricevuto le necessarie attenzioni e il fatto ha suscitato immediatamente la vicinanza delle istituzioni locali.

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