Maltempo provoca numerose cadute di alberi. Notte di lavoro per i vigili del fuoco

VIGILI DEL FUOCO

Il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il nord Italia ha fatto sentire i suoi effetti sul territorio della provincia. Le ultime piogge hanno ulteriormente indebolito il terreno e tra giovedì e venerdì hanno provocato numerose cadute di alberi che hanno impegnato duramente i vigili del fuoco.

Tra gli episodi più rilevanti, si segnala l’albero caduto a Rapallo, nella frazione di San Rocco, dove alcuni condomini sono rimasti isolati.

Al passo del Turchino, poco dopo l’alba, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare la strada da un grosso albero caduto che ostruiva completamente la carreggiata. Per consentire ai vigili del fuoco di lavorare in sicurezza il passo è stato chiuso durante le operazioni di rimozione. Per fortuna non ci sono state persone coinvolte.