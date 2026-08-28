Ritrovato dai vigili del fuoco un uomo disperso fra Pietrasanta e Forte dei Marmi

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti intorno alle 20 a Pietrasanta, per la ricerca di un uomo di 73 anni del quale non si avevano più notizie dal primo pomeriggio.

Le operazioni di ricerca, condotte congiuntamente con il comando dei vigili del fuoco di Massa-Carrara, sono state agevolate dalla presenza di un AirTag, dispositivo che ha consentito di individuarne la posizione.

Per le ricerche sono state richieste anche unità cinofile, droni e il Nucleo sommozzatori del comando di Livorno. L’uomo è stato ritrovato in buone condizioni nei boschi adiacenti al Golf Club di Forte dei Marmi e affidato al personale sanitario per gli accertamenti del caso.

https://www.luccaindiretta.it/cronaca/2026/08/28/ritrovato-dai-vigili-del-fuoco-un-uomo-disperso-nella-zona-del-lago-di-porta/517270