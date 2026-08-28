Tragico incidente sul lavoro nei campi di Tribano: 59enne finisce nella trebbiatrice

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 7:30 del mattino, in via Marconi, località San Luca, nelle campagne di Tribano, per un grave incidente sul lavoro che ha coinvolto un uomo di 59 anni, rimasto incastrato all’interno di un mezzo utilizzato per la raccolta delle barbabietole mentre era impegnato nelle operazioni in un terreno agricolo.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco, che ha provveduto alle operazioni di recupero dell’uomo e alla messa in sicurezza del mezzo.

Nonostante l’intervento dei soccorritori, per il 59enne non c’è stato nulla da fare. Il medico del SUEM 118 ne ha purtroppo dichiarato il decesso.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Tribano.

Lo SPISAL è stato informato dell’accaduto tramite il SUEM 118 per gli accertamenti di competenza.

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