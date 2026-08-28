Tre incendi in poche ore a Tarquinia, pesanti disagi alla viabilità

Tarquinia – Tre incendi in poche ore, fiamme in diverse zone del territorio e pesanti disagi alla viabilità.

È stata una giornata di intenso lavoro quella di ieri, giovedì 27 agosto, per le squadre antincendio impegnate su tre distinti roghi a Tarquinia.

I volontari dell’Aeopc sono intervenuti su attivazione della sala operativa regionale insieme ai vigili del fuoco, mettendo in campo due pickup antincendio e un’autobotte da 6mila litri.

Uno degli incendi si è sviluppato lungo la provinciale Litoranea, a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i volontari Aeopc insieme alla guardia costiera.

Un secondo fronte ha interessato strada del Pidocchio, sul lato della ferrovia. Anche in questo caso sono intervenuti i volontari insieme ai vigili del fuoco.

Il terzo incendio ha riguardato la zona compresa tra la provinciale Monterozzi e l’Aurelia bis, dove le fiamme hanno interessato sterpaglie e uliveti. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, Aeopc, polizia locale e carabinieri forestali.

La presenza contemporanea dei diversi fronti di fuoco ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione nelle aree interessate, con disagi alla viabilità durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Non risultano invece, dalle informazioni disponibili, indicazioni precise su eventuali chiusure prolungate delle strade.

Determinante anche il supporto dell’autobotte dell’Aeopc per garantire l’approvvigionamento idrico ai mezzi impegnati nelle operazioni.

“Sempre utile e funzionale la nostra autobotte da 6mila litri, anche oggi ha garantito gli approvvigionamenti di acqua ai mezzi antincendio dell’Aeopc Tarquinia e dei vigili del fuoco impegnati nel vasto incendio a Monterozzi a Tarquinia”, ha dichiarato Alessandro Sacripanti dell’Aeopc Tarquinia.

Tre interventi concentrati nell’arco di poche ore che hanno richiesto un impegno coordinato delle squadre antincendio e delle forze presenti sul territorio.

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