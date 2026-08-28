venerdì, Agosto 28, 2026
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Udine, una donna trovata morta con il suo cane in un furgoncino con targa austriaca: a dare l’allarme i passanti

Il Faro

Una donna e un cane sono stati trovati morti oggi all’interno di un furgoncino con targa austriaca a Pietratagliata di Pontebba, in provincia di Udine. Ad accorgersi dei corpi e a dare l’allarme, alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo a bordo strada. Il personale sanitario della Sores ha solamente potuto constatare il decesso della donna e dell’animale. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Tarvisio. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco, il medico legale e il pm di turno della Procura di Udine.

CORRIERE DELLA SERA

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