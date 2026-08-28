VIDEO – Paura a Bari: una minicar elettrica prende fuoco in pieno centro

Un’auto elettrica del servizio di noleggio è andata a fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 27 agosto, in via Matteo Renato Imbriani, nel centro di Bari. L’incendio è divampato poco dopo le 14 e in pochi minuti le fiamme hanno avvolto il mezzo, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile a distanza e richiamando l’attenzione di passanti e automobilisti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, e gli agenti della polizia locale. Via Imbriani è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorritori. Non risultano persone ferite né danni agli edifici circostanti o ad altri mezzi. Restano invece da accertare le cause che hanno provocato il rogo: saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l’origine dell’incendio.

L’incendio ha sprigionato una densa nube di fumo nero che ha raggiunto le facciate dei palazzi. L’episodio ha provocato momenti di apprensione nella zona, particolarmente trafficata nelle ore centrali della giornata

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