VIDEO – Regno Unito: Un enorme incendio industriale divampa vicino allo stadio di Wembley a Londra 2

Un vasto incendio è scoppiato venerdì mattina, 28 agosto, in una zona industriale di Hannah Close a Neasden, vicino allo stadio di Wembley, nella zona nord-ovest di Londra, sprigionando enormi colonne di fumo che si sono propagate per tutta la città.

I ​​vigili del fuoco di Londra hanno inviato sul posto 20 autopompe e circa 125 pompieri, esortando i residenti della zona a tenere porte e finestre chiuse e a rimanere in casa a causa del fumo denso.

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