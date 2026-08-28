VIDEO – Violenta esplosione nel complesso commerciale di Sand Springs. Un morto e un ferito

SAND SPRINGS, Oklahoma — Una persona è morta, un’altra è rimasta ferita e almeno 25 attività commerciali sono state danneggiate a seguito di una massiccia esplosione avvenuta giovedì mattina presto in un complesso commerciale di Sand Springs.

L’esplosione è avvenuta intorno all’una di notte presso il complesso commerciale Morrow Gill, vicino all’incrocio tra Morrow Road e Lincoln Avenue.

Quando i vigili del fuoco di Sand Springs sono arrivati ​​sul posto, hanno trovato un incendio divampato dal centro commerciale. Le squadre hanno lavorato per spegnere le fiamme e hanno poi scoperto due vittime. Una persona è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. L’altra è stata trovata senza vita.

L’esplosione è stata abbastanza potente da essere avvertita ben oltre la zona circostante.

Il vice capo dei vigili del fuoco di Sand Springs, Todd Enzbrenner, ha dichiarato di vivere sulla sponda sud del fiume e di aver sentito l’esplosione vicino a casa sua.