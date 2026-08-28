Momenti di paura oggi pomeriggio a Villa San Giovanni dove si è verificato un incendio in un appartamento all’interno di una palazzina su via Nazionale. Sul posto si sono recati tempestivamente i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme. Fortunatamente non risultano persone ferite, ad eccezione di un vigile del fuoco che ha riportato lievi escoriazioni ed è in ospedale per le cure del caso. Sono otto le persone evacuate.

https://reggio.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2026/08/28/villa-san-giovanni-fiamme-in-un-appartamento-lievemente-ferito-un-vigile-del-fuoco-otto-persone-evacuate-de9d8178-214b-4eab-852d-91d1db201e11