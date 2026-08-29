E’ morto il dottor Tomaso Bruti, medico, vigile del fuoco e soccorritore. Il 63enne ha accusato un malore in quota

CARISOLO. Ha accusato un malore mentre, assieme ad un amico, stava raggiungendo una casetta a quota 1.700 nella quale avrebbero trascorso la notte, vicino a malga Serodoli, a quota 1.700, nel gruppo della Presanella.

L’intera Val Rendena è sotto choc per l’improvvisa morte, a 63 anni, del dottor Tomaso Bruti, il medico di medicina generale di Pinzolo, vigile del fuoco volontario attualmente in servizio, già operatore del Soccorso Alpino Trentino e, nei primi anni 2000, anche assessore comunale.

Il dottor Bruti ha accusato un improvviso malore a pochi metri dal luogo in cui avrebbe trascorso la notte. Immediatamente l’amico che si trovava con lui ha lanciato l’allarme e da Trento è decollato l’elicottero che, guidato dai vigili del fuoco dei corpi di Carisolo e Pinzolo, ha raggiunto il target.

I sanitari sono sbarcati e hanno cercato di rianimare il 63enne, ma ogni tentativo effettuato è risultato vano. Il dottor Bruti è spirato sul posto.

Nel frattempo erano saliti in quota anche i vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino Trentino che, una volta ottenuto il nullaosta da parte dell’Autorità, hanno provveduto a recuperare la salma e trasportarla a valle.

Figura estremamente nota e apprezzata non solamente a Pinzolo, ma in tutta la Val Rendena, sia per la sua attività professionale che per l’impegno a favore della comunità, Tomaso Bruti aveva ricoperto anche il ruolo di assessore ai lavori pubblici, urbanistica e protezione civile del comune rendenese dal 2005 al 2009 nella giunta guidata dal sindaco William Bonomi.

Passato poi all’opposizione, era tornato in consiglio comunale a fine novembre 2018, prendendo il posto di Roberto Failoni, eletto in Provincia e nominato assessore.

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