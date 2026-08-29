I Vigili del Fuoco stanno intervenendo per un vasto incendio alla Zona Industriale di Catania

VIGILI DEL FUCO DI CATANIA

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania stanno intervenendo per spegnere un vasto incendio che si è sviluppato, nel pomeriggio di oggi, all’interno di una ditta che si occupa di produzione e lavorazione di materiale plastico, presso la Terza Strada della zona industriale di Catania.

L’incendio, le cui cause sono da accertare, si sta sviluppando all’esterno e riguarda rifiuti e materiali di scarto.

Sono impegnate squadre di Vigili del Fuoco provenienti dalla Sede Centrale del Comando, dal Distaccamento Sud, dal Distaccamento di Paternò, più numerose autobotti di rincalzo.

Sul posto anche la Polizia di Stato, i sanitari del Servizio 118, volontari della protezione civile e personale della Forestale.

La spessa coltre di fumo è visibile da diverse parti della città