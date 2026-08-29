Maltempo in Lombardia – oltre 300 interventi dei Vigili del Fuoco – più di 160 operatori impiegati

DIREZIONE REGINALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

aggiornamento

Proseguono senza sosta le operazioni dei Vigili del Fuoco nei territori della Lombardia interessati dall’ondata di maltempo che, a partire dal pomeriggio di ieri, ha colpito diverse aree della regione. Oltre 500 gli interventi di soccorso tecnico urgente.

Le maggiori criticità continuano a concentrarsi nella provincia di Cremona maggiormente interessata dalla perturbazione, dove le squadre sono impegnate principalmente per alberi e rami caduti o pericolanti, dissesti statici, coperture ed elementi strutturali danneggiati, allagamenti e rimozione di ostacoli.

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Prosegue senza sosta l’attività dei Vigili del Fuoco per fronteggiare le conseguenze della perturbazione che dal pomeriggio di oggi sta interessando diverse province della Lombardia.

Dalle ore 15:30 sono oltre 300 gli interventi conclusi, in corso o già assegnati alle squadre dei Vigili del Fuoco sul territorio regionale. Permane inoltre un significativo numero di chiamate in attesa di assegnazione, concentrate principalmente nelle aree maggiormente interessate dal maltempo.

La provincia con il maggior numero di interventi è Cremona seguita da Milano, Pavia Bergamo, Brescia, Mantova, Monza e Brianza, Lecco e Varese.

Particolarmente impegnativa la situazione nel Cremonese, dove l’elevato numero di richieste di soccorso ha reso necessario un ulteriore rafforzamento del dispositivo. Sono state inviate squadre di rinforzo dai Comandi dei Vigili del Fuoco di Lodi e Monza e Brianza, alle quali si aggiungono risorse provenienti da fuori regione, dal Comando dei Vigili del Fuoco di Torino. Attualmente l’area con le maggiori criticità risulta quella del cremonese dove si segnalano diverse abitazioni scoperchiate e alcuni sfollati.

Complessivamente sono oltre 40 le squadre dei Vigili del Fuoco operative sul territorio regionale, con più di 160 operatori impegnati nelle attività di soccorso e di messa in sicurezza.

Gli interventi riguardano prevalentemente alberi e rami caduti o pericolanti, dissesti statici, danni alle coperture e ad elementi costruttivi, allagamenti e danni d’acqua, oltre alla rimozione di ostacoli e alla messa in sicurezza delle situazioni di pericolo determinate dalle condizioni meteorologiche avverse.

Il dispositivo di soccorso regionale sta beneficiando di un potenziamento preventivo reso possibile dalla convenzione con Regione Lombardia, che, in previsione delle condizioni meteorologiche avverse, aveva consentito di incrementare la disponibilità di personale e risorse sul territorio.

L’attività di mobilitazione, invio e redistribuzione delle risorse di rinforzo è gestita dalla Sala Operativa della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, che monitora costantemente l’evoluzione dello scenario e le esigenze rappresentate dai Comandi provinciali, indirizzando uomini e mezzi verso le aree caratterizzate dalle maggiori criticità.

Le oltre 40 squadre e i più di 160 Vigili del Fuoco attualmente impegnati proseguiranno le operazioni nelle prossime ore, dando priorità agli interventi caratterizzati da situazioni di pericolo per le persone, gli edifici e la viabilità.