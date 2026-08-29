sabato, Agosto 29, 2026
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VIDEO – Incendio a Filandari, allevatore colto in flagrante da un drone: arrestato

Il Faro

Pensava di appiccare il fuoco senza essere visto, ma la sua azione è stata immortalata in diretta da un drone della Regione Calabria. Un allevatore cinquantenne, originario di Zungri, è stato arrestato dai carabinieri forestali con l’accusa di incendio boschivo doloso, nell’ambito delle attività di monitoraggio del territorio previste dal progetto regionale “Tolleranza Zero”.

L’episodio è avvenuto nel territorio di Filandari, dove i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia e del Nucleo Carabinieri Forestale di Spilinga, coordinati dal Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia, sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata dalla Control Room regionale.

LA REPUBBLICA

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