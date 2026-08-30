Acireale, maxi incendio: alta colonna di fumo nero visibile fino a Zafferana

Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, domenica 30 agosto, nella zona del casello autostradale di Acireale, in provincia di Catania. Le fiamme, particolarmente intense, si sono sviluppate in altezza per decine di metri, provocando una imponente colonna di fumo nero che è risultata visibile anche a diversi chilometri di distanza. Secondo le prime informazioni disponibili, il rogo avrebbe interessato un’area adibita a deposito di oli esausti. La natura del materiale coinvolto avrebbe favorito la propagazione delle fiamme e la produzione del denso fumo scuro che ha caratterizzato l’incendio. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza della zona interessata dal rogo.

Il fumo visibile anche da Zafferana: la segnalazione durante un breve temporale

La vastità dell’incendio ha fatto sì che la colonna di fumo fosse osservata anche da località distanti rispetto al punto di origine. Secondo una segnalazione di Infanta Aventi, il fumo sarebbe stato chiaramente visibile anche da Zafferana Etnea, ai piedi del versante orientale dell’Etna. L’episodio si è verificato in una giornata caratterizzata anche da condizioni meteorologiche instabili nell’area etnea. Nella stessa zona, infatti, è stato segnalato un temporale improvviso della durata di circa cinque minuti, con un rapido passaggio di precipitazioni.

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