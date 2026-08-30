Colate di detriti e movimenti franosi, otto persone salvate con l’elicottero

Le auto bloccate lungo la strada invasa dai detriti, le persone intrappolate dentro gli abitacoli. Sono otto le persone portate in salvo dai Vigili del Fuoco dopo che una serie di frane e smottamenti hanno colpito la zona tra Argentera e Sauze di Cesana.

Il gruppo, tra cui anche due minorenni, stava tentando di raggiungere le proprie abitazioni nella zona di Clot de la Batüa quando la strada è diventata inagibile: soccorsi dall’elicottero Drago, sono stati caricati a bordo del mezzo grazie al verricello. Dopo il salvataggio sono stati tutti portati in un luogo sicuro da cui hanno poi potuto raggiungere casa.

E’ uno degli interventi che i mezzi di soccorso hanno portato a termine dopo che il maltempo ha creato disagi alla circolazione nella zona: la strada della Valle Argentera è chiusa, dopo che nel pomeriggio erano iniziate le operazioni di rimozione di fango e detriti. Lavori sospesi con il sopraggiungere dell’oscurità. I vigili del fuoco hanno monitorato anche un’area di sosta camper nelle vicinanze, dove si trovavano una decina di persone. Non è stato necessario procedere all’evacuazione.

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