Dramma nelle campagne dell’Umbria, anziano muore schiacciato dal motocoltivatore

Drammatico incidente agricolo nella giornata di oggi, domenica 30 agosto. Alle ore 14.25 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Collazzone per un incidente che ha coinvolto un uomo di 87 anni.

Come riportano i colleghi di PerugiaToday, sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Todi, supportata da una auto gru del comando provinciale di Terni, per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. All’arrivo delle squadre, l’anziano – classe 1939 – risultava rimasto schiacciato sotto il mezzo agricolo. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ultimate le operazioni di competenza dei vigili del fuoco, l’area è stata posta a disposizione dell’autorità competente per gli accertamenti del caso.