Emergenza incendi boschivi – i Vigili del fuoc delle Marche in support alla Puglia

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

– Nella giornata odierna sono partite dai Comandi dei Vigili del fuoco delle Marche squadre in supporto alla Regione Puglia, impegnata nella gestione dell’emergenza legata agli incendi boschivi.

Il dispositivo di soccorso regionale è composto da due unità del Comando di Ancona, due del Comando di Macerata, due del Comando di Fermo e tre del Comando di Ascoli Piceno, per un totale di nove operatori.

Il personale è stato inviato in Puglia con due autobotti e mezzi fuoristrada 4×4, attrezzati per operare anche nelle aree più impervie e garantire il necessario supporto alle squadre locali nelle attività di spegnimento e messa in sicurezza delle aree interessate dagli incendi.

L’invio delle squadre rientra nel dispositivo nazionale di mobilitazione dei Vigili del fuoco per fronteggiare le emergenze di particolare rilevanza e assicurare il potenziamento delle risorse operative sul territorio.

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PIEVETORINA (MC) – SOCCORSO A ESCURSIONISTA

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16:00 circa nel comune di Pievetorina per soccorrere un’escursionista infortunata a un arto inferiore mentre percorreva il “Sentiero delle Acque”.

La squadra dei Vigili del fuoco di Camerino, intervenuta con un fuoristrada, ha raggiunto la donna che, impossibilitata a proseguire autonomamente, è stata immobilizzata e trasportata in barella fino all’inizio del sentiero, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario.

Sul posto anche la Polizia Locale.

Dal Comando di Macerata.

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CINGOLI (MC) – INCENDIO DI VEGETAZIONE – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13:30 circa a Cingoli, lungo la strada provinciale 3, per un incendio di sterpaglie che ha interessato marginalmente anche il bosco adiacente.

Sul posto sono giunti la squadra AIB (Antincendio Boschivo) di Macerata, il DOS VVF (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) e la squadra dei Vigili del fuoco volontari di Apiro. L’incendio ha interessato una superficie di circa 2.500 metri quadrati.

Le squadre hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla successiva messa in sicurezza dell’area interessata.

Dal Comando di Macerata.