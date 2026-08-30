Nomina presidente Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO
L’Associazine Nazionaleee Vigili dell Fuoco ha il nuovo Presidente. L’incarico, dopo attenta valutazione, e’ stato conferito al Socio Tiziano Cerri al quale va un augurio di buon lavoro.
Carissimo Tiziano,apprendo con vivo compiacimento la tua nomina a Presidente Nazionale della ns. amata ANVVF. A nome dell’Associazione Dipartimentale,che rappresento, ti auguro un profiguo lavoro, con la certezza che l’impegno e la volonta’ che ti caratterizzano,saprai affrontare e condurre saggiamente tutti gli oneri che ti aspettano. Con stima.
Roberto Sabella.