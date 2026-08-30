VIDEO – Paura sul volo Lampedusa-Catania, l’aereo rientra dopo l’allarme incendio

Attimi di tensione sul volo Dat DX1846 decollato da Lampedusa e diretto a Catania. L’aereo, un Atr 42 sostitutivo di un Atr 72 fermo per manutenzione, è rientrato in pista pochi minuti dopo il decollo perché si è accesa la spia dell’incendio. A bordo del velivolo viaggiavano 48 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio.

Il rientro e i mezzi di soccorso in pista

Il comandante ha attivato le procedure d’emergenza previste dal protocollo per invertire la rotta. Atterrato in aeroporto, il mezzo è stato subito circondato da cinque veicoli dei vigili del fuoco e da un’ambulanza.

I rilievi tecnici e i ritardi allo scalo

L’atterraggio è stato eseguito in sicurezza e nessuno si è fatto male. L’aeromobile è rimasto fermo sulla pista per consentire i necessari rilievi tecnici da parte della Dat (Danish Air Transport) e delle autorità e questo ha temporaneamente congestionato le aree di sosta dello scalo, provocando piccoli ritardi ai voli programmati.

La compagnia aerea per riproteggere i passeggeri ha spostato da Pantelleria a Lampedusa un aeromobile: una parte dei 48 passeggeri partirà entro oggi, gli altri domani.

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