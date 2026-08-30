VIDEO – Mombaroccio (PU), uomo di 51 anni precipita in un pozzo artesiano: salvato dai Vigili del Fuoco

Dramma sfiorato a Mombaroccio, in provincia di Pesaro Urbino. Intorno alle 10.30 di sabato 29 agosto, la soletta di cemento di un pozzo artesiano profondo circa 20 metri ha ceduto all’improvviso, facendo precipitare nel vuoto un uomo di 51 anni.

L’uomo è finito nell’acqua sul fondo del pozzo, ma è rimasto cosciente per tutta la durata dell’operazione di soccorso. La richiesta di intervento è arrivata al 118 alle 10.28. Da Pesaro sono partiti un’autobotte e una squadra specializzata Saf (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco, attrezzata per raggiungere e soccorrere persone in luoghi difficili e pericolosi.

I soccorritori si sono calati all’interno del pozzo con un sistema di corde, hanno raggiunto l’uomo, lo hanno imbragato e sollevato fino all’imboccatura, dove è stato affidato al personale sanitario.

Nonostante la caduta da 20 metri e la permanenza in acqua, il 51enne è stato estratto vivo, cosciente e in buone condizioni, con un lieve stato di ipotermia. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per le verifiche del caso.

https://www.ilmetropolitano.it/2026/08/29/mombaroccio-uomo-precipita-pozzo-salvato-vigili-fuoco/